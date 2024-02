La discarica di Vallone Guidari a Messina, inchiesta chiusa: De Luca nel registro degli indagati

StrettoWeb

Chiusa dopo una proroga d’indagine l’inchiesta sulla discarica di Vallone Guidari, a Messina, che fu sequestrata nel lontano 2011. Adesso c’è da registrare l’atto di chiusura delle indagini preliminari per alcuni amministratori e tecnici. Tra questi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo.

De Luca: “piena fiducia nelle istituzioni giudiziarie”

“Rispetto alla notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per la gestione della discarica di Vallone Guidari mentre ero sindaco di Messina, insieme all’On. Giuseppe Lombardo, all’epoca presidente di MessinaServizi, esprimo piena fiducia nelle istituzioni giudiziarie e nella loro opera di indagine ricordando che trattasi di una discarica chiusa da decenni e per la quale il sottoscritto ha iniziato ad impegnare fondi per la messa in sicurezza mai stanziati prima“, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Sono convinto che sarà fatta luce su ogni aspetto relativo a questa vicenda e che verranno accertate eventuali responsabilità in modo trasparente ed equo. Voglio ribadire con fermezza che abbiamo sempre agito nel rispetto delle leggi e nel migliore interesse della comunità messinese trattandosi di un atto dovuto derivante dal codice dell’ambiente che individua il sindaco quale legale rappresentante dell’ente ove ricade la discarica. Durante il mio mandato, abbiamo costantemente lavorato per promuovere politiche ambientali responsabili e tutelare il territorio e la salute dei cittadini”, rimarca De Luca.

“Ricordo in particolare il nostro impegno nella promozione della raccolta differenziata, nella sensibilizzazione sull’importanza del riciclo e nella tutela della nostra città, la messa in sicurezza della discarica di Portella Arena e la previsione, per la prima volta, di risorse utili alla gestione delle vecchie discariche chiuse. Siamo sereni rispetto al nostro operato in materia ambientale, e continueremo a cooperare pienamente con le autorità competenti per chiarire ogni dubbio e rispondere a qualsiasi domanda che possa sorgere nel corso delle indagini”, conclude De Luca.

