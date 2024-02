Nuovi disagi al policlinico di Messina: 18 posti letto in più ma senza infermieri

StrettoWeb

Nuovi disagi al policlinico di Messina. A seguito della riorganizzazione del padiglione F saranno realizzati 18 nuovi posti letti senza un potenziamento dell’organico. Saranno trasferiti 4 infermieri da un reparto all’altro creando per altro un doppio disagio: sarà depotenziato un settore senza risolvere il problema nella corsia di destinazione. È quanto denuncia il sindacato Nursind che da mesi porta avanti una battaglia per potenziare l’organico dell’ospedale.

La segreteria provinciale e le Rsu spiegano che in particolare la riorganizzazione interessa Chirurgia oncologica dove sorgeranno altri sei posti letto, la Chirurgia del Peritoneo con altri sei posti e la Chirurgia plastica con quattro nuovi posti. Altri due posti sorgeranno invece in ortopedia. “Ancora una volta – spiega il segretario aziendale Massimo Latella – si spoglia la chiesa per vestire la sagrestia. Spostare 4 infermieri da Chirurgia plastica e Otorinolaringoiatria significa creare un problema in questi reparti senza risolvere nulla negli altri. Ancora una volta non si comprende che senza un potenziamento dell’organico ogni altra decisione difficilmente porterà benefici all’assistenza.

Ancora attendiamo l’immissione di nuove unità del concorso del bacino orientale e la proroga di 38 precari. E invece la Direzione aziendale con una fretta incomprensibile, come se non volesse aspettare l’insediamento del nuovo commissario, sta procedendo a questa riorganizzazione senza avere contezza dei numeri. Tutto questo non farà che aumentare i disagi in un policlinico sempre più bistrattato dalle istituzioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.