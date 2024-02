Diletta Leotta ha detto “sì”: la giornalista siciliana si sposerà con Loris Karius

StrettoWeb

Diletta Leotta presto sposa. La giornalista siciliana di Dazn ha detto “sì” al suo compagno, il portiere tedesco Loris Karius. I due qualche mese fa sono diventati genitori di Aria. La donna ha annunciato le nozze in un post su Instagram, pur non specificando quando si terranno. “Vi devo dire una cosa.. I said yes!”, si legge, anticipando così l’ufficialità sul matrimonio.

“Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, aggiunge Diletta Leotta postando alcune foto di questi mesi.

