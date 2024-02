De Luca: “Bandecchi andrebbe preso a sputi in faccia, ecco perchè. Lista insieme? Solo nella mente di Sgarbi”

StrettoWeb

Non le manda a dire, Cateno De Luca, nella tradizionale diretta social mattutina, a Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco dimissionario di Terni. “Le sue dimissioni spero siano una stronzata, non si può permettere di mortificare la comunità di Terni e di tradire la fiducia dei cittadini dopo nemmeno un anno dalla vittoria elettorale, spero cambi idea”, sottolinea il leader di Sud chiama Nord.

“Se Bandecchi si sta dimettendo per candidarsi alle elezioni europee, si meriterebbe di essere preso a sputi in faccia. Che se ne vada a Dubai, la possibilità economica ce l’ha, di certo non è cosa sua fare il sindaco”, rimarca De Luca. “Liste insieme? Mai stata questa ipotesi, eta solo nella mente del mio amico Vittorio Sgarbi”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.