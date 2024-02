Crotone, ora è ufficiale: Silvio Baldini è il nuovo allenatore

StrettoWeb

E’ stato in pole sin dall’inizio, ufficioso già da ieri e in attesa di ufficialità. Che è arrivata adesso: Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Crotone. Dopo l’impresa col Palermo, ora tenterà il miracolo coi pitagorici, che ieri hanno esonerato Lamberto Zauli. In seguito a un’ottima striscia positiva tra vecchio e nuovo anno, la compagine rossoblu viene da risultati deludenti. E questo nonostante una squadra importante e un altrettanto importante mercato di gennaio.

L’annuncio del Crotone

Ecco la nota ufficiale del club calabrese. “Il Football Club Crotone comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Silvio Baldini. Il neo tecnico pitagorico, che verrà presentato alla stampa domani alle ore 10, ha firmato il contratto con la società rossoblù fino al 30 giugno 2024. Nato a Massa l’11 settembre 1958, Baldini è un allenatore di assoluta esperienza, carismatico e di grande personalità, con svariate panchine in tutte le serie professionistiche fino alla nuova ed entusiasmante sfida alla guida degli squali. A mister Baldini il più caloroso benvenuto e buon lavoro da parte di tutta la famiglia rossoblù!”.

