Crotone, esonerato Zauli: stavolta niente dietrofront. Il sostituto

Questa volta nessun ripensamento o dietrofront. Il Crotone ha esonerato mister Lamberto Zauli. La decisione è ufficiale. “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli. Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali”, si legge nella nota.

L’annuncio arriva all’indomani del pari interno contro il Taranto, arrivato al culmine di una serie di risultati non brillanti e di una vittoria che manca da sei giornate. Zauli era stato già esonerato diversi mesi fa, ma la squadra aveva chiesto alla società tornare indietro nella scelta, assumendosi ogni tipo di responsabilità. Da lì sono poi arrivati una serie di risultati che avevano riportato i pitagorici a ridosso delle prime. L’ultima striscia negativa invece ha allontanato nuovamente i rossoblu dalle alte sfere della classifica.

Ora si attende la decisione sul nuovo allenatore, che arriverà a breve. In pole al momento c’è Silvio Baldini, grande protagonista della promozione in Serie B del Palermo due anni fa.

