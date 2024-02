Crollo ponte di Longobucco, paese ancora isolato: “siamo preoccupati”

StrettoWeb

“Comprendiamo amarezze e aspettative della comunità di Longobucco e per questo facciamo nostro l’ennesimo grido d’allarme lanciato dal Comitato spontaneo in ordine all’isolamento che il comprensorio continua a patire dopo il del ponte Sila-mare avvenuto ormai dieci mesi fa”. Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua insieme al presidente del gruppo M5s Davide Tavernise si schierano al fianco del Comitato spontaneo e di tutta la Comunità di Longobucco che continua a dovere affrontare disagi enormi anche per le attività più semplici come accompagnare i propri figlia a scuola.

“È da tempo che seguiamo e monitoriamo le vicende inerenti la strada Longobucco-mare, spesso in silenzio, ma sempre con la determinazione che deriva dall’essere figli di quel territorio, supportata dalla responsabilità istituzionale che ricade su di noi – dichiarano Bevacqua e Tavernise -. Dalle ultime notizie in nostro possesso sembrerebbe che lo studio idraulico sia stato completato e che il progetto

per la costruzione del viadotto sia stato completato ed ora soggetto alle autorizzazioni necessarie”.

“Per verificare tutto ciò e per dare giuste e sacrosante risposte alla comunità longobucchese ci siamo attivati e chiesto un incontro ai vertici Anas e della regione. La data dell’incontro ci sarà comunicata la settimana prossima e servirà a fare il punto sulle tante preoccupazioni che affliggono la comunità longobucchese. Sarà anche l’occasione per chiedere al direttore del Dipartimento ai lavori pubblici della regione Calabria la conferma della data di consegna dell’ultimo lotto previsto per fine marzo”.

