Cosenza, festa per bomber Tutino: è di nuovo papà

StrettoWeb

E’ festa in casa Cosenza. E’ festa in casa Tutino. E’ nato infatti Alfredo Tutino, secondogenito del bomber rossoblu Gennaro, sempre più trascinatore della squadra di Caserta e ieri a un passo dal regalare la terza vittoria di fila, poi sfumata per il pari di Caracciolo del Pisa al 96′.

Tornando alla lieta notizia, ad annunciare la nascita è la stessa società calabrese sui profili social. “È nato, è nato Alfredo Tutino. Il nostro più dolce benvenuto al lupacchiotto, in un affettuoso abbraccio che comprende mamma Arianna, papà Gennaro Tutino, la sorellina Benedetta e tutta la famiglia. Dal Presidente Guarascio, Società e Squadra tanti tanti auguri di cuore”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.