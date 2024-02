Corigliano-Rossano, al via i lavori della Palestra della scuola Roncalli

StrettoWeb

Sono partiti nella giornata di ieri i lavori di efficientamento energetico della palestra dell’istituto scolastico Roncalli. I lavori porteranno un miglioramento energetico importante, attraverso l’intera sostituzione dell’impianto esistente, la sostituzione degli infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico e la realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria che diminuirà ulteriormente la necessità di prelievo dalla rete elettrica, ovviamente insieme a tutti quei lavori di carattere edile necessari per garantire la piena fruibilità della palestra.

“Un nuovo intervento che prende il via sul nostro patrimonio di edilizia scolastica – afferma l’assessore all’assetto urbano, Tatiana Novello – lavori grazie ai quali l’edificio sarà reso efficiente ed indipendente dal punto di vista energetico, con importanti vantaggi quindi per la comunità. Quello dell’efficientamento energetico è un tema importante – sottolinea l’assessore – che vede da anni programmare, progettare e realizzare interventi sugli immobili comunali. Di rilievo anche l’intervento che sarà operato sugli infissi da cui gravava gran parte delle infiltrazioni di acqua”.

“Un’altra opera è partita. Da tempo la palestra a servizio della Scuola Roncalli è chiusa per problemi alla struttura – commenta il sindaco Flavio Stasi – Alcuni mesi fa abbiamo intercettato un finanziamento per l’efficientamento energetico della struttura, grazie al quale la palestra sarà efficiente ed indipendente sotto il profilo energetico ed allo stesso tempo saranno superati i problemi che finora hanno reso inutilizzata la palestra. Un altro spazio che restituiremo alla comunità, un’altra opera pensata, progettata, finanziata e che stiamo per realizzare”.

