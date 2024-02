Corigliano-Rossano conquista il pubblico della BIT di Milano

StrettoWeb

Una presenza consolidata e di successo quella del Comune di Corigliano-Rossano alla Bit di Milano, il principale appuntamento fieristico nazionale dedicato al turismo, che si è aperta domenica mattina per chiudersi oggi. Per il comune di Corigliano-Rossano, che sta conquistando il pubblico presente con il suo materiale informativo il pubblico in Fiera, sono presenti l’assessore al Turismo, Costantino Argentino, l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi, con i rappresentati del Museo Castello Ducale, Agata Febbraro e del Museo Diocesano e del Codex, Natalino Scino.

Il risultato di tanta attenzione è frutto di un lavoro certosino di promozione della città, di una programmazione ben precisa e di una forte condivisione di progettualità ed obiettivi con le realtà del territorio. A dare il benvenuto agli operatori turistici è stato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha inaugurato lo stand di “Calabria Straordinaria” e ha fatto visita allo stand di Corigliano-Rossano.

“Il nostro spazio, all’interno dello stand di Calabria Straordinaria sta riscuotendo grande interesse e attenzione – ha dichiarato l’assessore Costantino Argentino – è stato preso d’assalto da buyers e operatori del settore interessati alle nostre proposte. Ma guardiamo anche avanti. Oltre l’imminente Carnevale, siamo al lavoro ad un’altra grande stagione di iniziative ed eventi soprattutto dall’alto profilo culturale, rassegne e festival consolidati, contiamo, inoltre, di aggiungere delle manifestazioni di straordinario rilievo, ma non solo fare turismo significa anche lavorare nell’ottica dei servizi, dell’inclusività e dell’accessibilità e soprattutto innalzare la qualità dell’offerta”.

“Il comune di Corigliano-Rossano ha un enorme patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, artistico e architettonico, associato a un sistema dell’accoglienza diffuso che rispecchia la nostra idea di turismo. Vogliamo diventare una destinazione sempre più competitiva e capace di intercettare anche i bisogni di un turista più consapevole e attento alle nuove tendenze connesse al turismo lento, tema portante di questa edizione della Bit, che conferma la grande attenzione e interesse per la nostra città, lo faremo continuando a raccontare il nostro territorio e ripensare alle esperienze che può offrire”.

La Regione Calabria è stata in fiera con uno stand dedicato a far conoscere le eccellenze turistiche regionali e un fitto programma di appuntamenti. Erano presenti 39 operatori turistici provenienti da tutta la regione, enti, comuni e associazioni operative sul territorio e protagonisti dello sviluppo del comparto turistico calabrese.

