Si è conclusa in parità a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale) tra Bocale Calcio e Paternò. Si trattava della prima storica sfida dei biancorossi reggini in una fase finale di questa competizione, dopo la vittoria di quella regionale di qualche mese fa.

Oggi, allo stadio “Mimi Pellicanò” di Campoli, a Bocale, uno 0-0 che non premia nessuno. Qualche rammarico per la squadra del Presidente Cogliandro, che ha giocato l’intera ripresa con l’uomo in più per via di un’espulsione nei confronti di Sangaré del Paternò comminata dall’arbitro al 43′ del primo tempo. Ora c’è attesa per la gara di ritorno, dove si decreterà chi tra reggini e catanesi passerà il turno.

