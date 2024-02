Consulta associazioni di Tropea, gli auguri al nuovo Presidente

StrettoWeb

“Nel solco di quella preziosa e fruttuosa collaborazione che continua a vederci camminare insieme al mondo delle associazioni, autentici e dinamici laboratori culturali in continuo fermento, formuliamo gli auguri di buon lavoro al nuovo direttivo della Consulta che ha eletto neo-presidente Francesco Rotolo”. Ringraziando il presidente uscente Pino Romeo per il contributo offerto, il Sindaco Giovanni Macrì si complimenta anche con i membri, nuovi e confermati del sodalizio per il risultato raggiunto: lo stesso Romeo, Marco Mirante Marini, Beatrice Lento e Mimma Puntoriero.

