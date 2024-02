Condofuri avrà finalmente il medico di base: sarà Giuseppa Rosaria Mauro

StrettoWeb

È finalmente disponibile un nuovo medico di medicina generale a Condofuri. Notizia positiva per tantissimi cittadini del Comune e anche della provincia di Reggio Calabria dove la dottoressa opera. Da oggi possono avere la competenza di Giuseppa Rosaria Mauro come proprio medico di base.

I comuni limitrofi sanno bene, e non solo, anche Condofuri, come la provincia di Reggio Calabria, che negli ultimi tempi hanno dovuto fare i conti con la carenza di medici di medicina generale: “L’anno scorso per pensionamenti o spostamenti sono rimasti senza medico di base in tantissimi“. Lo studio della Dottoressa Mauro si trova in Via Peripoli 74/b a Condofuri.

