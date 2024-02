La comunità ucraina di Reggio Calabria manifesta contro la guerra: “grazie al premier Meloni”

StrettoWeb

La comunità ucraina di Reggio Calabria è scesa in piazza contro la guerra che da 730 giorni attanaglia il proprio paese. Il presidio si è svolto oggi pomeriggio lungo la scalinata del Teatro Cilea, sul corso Garibaldi. Per gli ucraini presenti in Italia celebrare la resistenza del proprio popolo diventa un imperativo imprescindibile in un momento storico in cui il mondo sembra aver quasi dimenticato cosa è accaduto dopo l’attacco russo. Come se ci fossero guerre e vite di serie A e altre di serie B.

Larisa Vatric, rappresentante della comunità ucraina, ha detto ai microfoni di StrettoWeb che nulla è cambiato e che “le bombe continuano a cadere sulle teste dei nostri parenti” rimasti in patria. “La guerra in Ucraina non è finita purtroppo e ha bisogno di sostegno. Siamo molto grati a alla premier Meloni al senatore Calenda che in questo momento sono in Ucraina. Il nostro Paese sta combattendo per tutti. Non possiamo permettere che Putin vinca, stiamo combattendo non solo per la nostra integrità territoriale, ma per il mondo, perché non credo che Putin si fermerà solo all’Ucraina“. In alto l’intervista integrale.

