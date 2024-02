Color Cioccolato, il negozio-laboratorio nel cuore di Reggio Calabria dove anche l’aria profuma di cacao

StrettoWeb

Non abbiate paura di suonare quel citofono: non è un’abitazione privata, ma l’ingresso (aperto a tutti) in un mondo magico di cui – una volta varcata la soglia la prima volta – non potrete fare più a meno. Siamo nel cuore di Reggio Calabria, in via Monsignor Paolo Giunta, alle spalle dello Spanò Bolani, tra piazza Duomo e la Villa Comunale a pochi metri dal Lungomare. Qui si trova Color Cioccolato, un negozio-laboratorio che rappresenta l’eccellenza di Reggio Calabria nel mondo.

Apprezzato da tanti personaggi famosi in tutti i Continenti per l’eccezionale bontà degli cioccolatini, i prodotti tipicamente reggini realizzati in questo fantastico laboratorio è pregiato e particolarmente legato al territorio reggino. L’idea e il suo sviluppo sono nel motore del laboratorio: Nuccia Quattrone, ormai nota come “la signora del cioccolato“. Insegnante di inglese in pensione, figlia di Giuseppe Quattrone, Sindaco di Reggio Calabria all’inizio degli anni ’60, ricorda con orgoglio i valori trasmessi dai genitori “che ci hanno incoraggiato a non lasciare la nostra città ma a piantare un seme che facesse crescere qualcosa di buono nella nostra terra. L’idea di Color Cioccolato è nata con questo spirito, ormai quasi venti anni fa”. Nel laboratorio lavorano sette donne, “perchè il cioccolato ha bisogno di mani dolci, deve essere trattato bene, coccolato. Se qualche giorno sono nervosa, non lo posso lavorare perchè ne risente. L’energia positiva è fondamentale per i nostri cioccolatini”, che sono davvero speciali.

Basta varcare la soglia di Color Cioccolato per rimanere avvolti dal profumo intenso di cacao, come in una cioccolateria tipica delle grandi città Mittel-Europee. Poi sono le opere d’arte ad attirare l’occhio: vere e propria sculture artistiche realizzate col cioccolato e che nessuno avrà mai il coraggio di mangiare per non rovinarle. Fanno tutto queste ragazze, che lavorano le materie prime: il cioccolato nelle sue tre varianti classiche (fondente, al latte e bianco) e soprattutto gli cioccolatini assortiti composti con nocciole, pistacchi, castagne, bergamotto di Reggio Calabria, limone, mandarino, arancia, noce, mandorla, caffè, amaretti, cocco, peperoncino, grappa e rum. Tutti prodotti, per quanto possibile, provenienti da Reggio Calabria, dalla provincia e dalla montagna reggina, proprio per valorizzare questo territorio.

I proventi dell’attività, al netto delle spese di gestione del laboratorio e del personale, vengono donate ai bambini del Madagascar in una serie di progetti di sviluppo che danno grande orgoglio a tutto lo staff di Color Cioccolato. E’ possibile acquistare gli cioccolatini anche online, nello shop ufficiale del sito, ma il consiglio per tutti i reggini è quello di andare a visitare il laboratorio e utilizzarlo per assaggiare un cioccolato di altissima qualità, che consentirà anche di fare bella figura per ogni tipo di regalo.

Color Cioccolato è l’unica cioccolateria di Reggio Calabria e sarebbe particolarmente virtuoso che anche le attività alberghiere e ristorative, almeno le più importanti, ne usufruissero per una partnership rivolta ai loro servizi: i dessert dei ristoranti o i pensierini di benvenuto degli alberghi per rivolgersi a turisti e visitatori con un tocco di alta qualità, gusto ed eleganza basato su una grande eccellenza del territorio reggino.

Nuccia Quattrone, la signora del cioccolato, racconta il laboratorio d'eccellenza di Reggio Calabria Color Cioccolato

E’ possibile contattare Color Cioccolato sul sito ufficiale, https://www.colorcioccolato.it/contatti/ e/o al numero di telefono 333 7712040

Particolarmente seguita anche la pagina Instagram di Color Cioccolato, quotidianamente taggata da tutti i VIP che apprezzano la qualità del cioccolato.

