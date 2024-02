Cittadella-Catanzaro, Vivarini: “dovremo giocare alla morte”

StrettoWeb

La classica squadra di Serie B, un simbolo ed esempio ormai, che ha agganciato il treno delle prime ma che ora proviene da cinque sconfitte di fila. Non poteva esserci momento peggiore dunque, per il Catanzaro, per affrontare il Cittadella. Domani la sfida playoff al Tombolato è più insidiosa di quanto già non lo fosse in condizioni normali. E Vivarini lo sa: “affronteremo una squadra con il dente avvelenato”, ha detto nella conferenza stampa della vigilia. “Sarà una partita durissima, dovremo giocarla alla morte. Il Cittadella gioca sugli episodi, noi dovremo farli calmare e poi dire la nostra”.

“Scognamillo ha detto che ci gira male, ma io credo poco nella sfortuna. Se un problema si ripete allora va risolto. Coi ragazzi ci siamo detti che abbiamo compromesso tanti risultati per delle attenzioni che ci sono mancate nelle zone cruciali e non per le prestazioni. Ogni partita vinta in Serie B è qualcosa di straordinario, l’ho detto spesso”, ha aggiunto.

Cittadella-Catanzaro, i convocati di Vivarini

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli Difensori : 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli Centrocampisti : 8. Verna, 10. Petriccione, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm

: 8. Verna, 10. Petriccione, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.