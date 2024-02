StrettoWeb

Mattinata movimentata a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per via di un’auto in fiamme nel parcheggio sotterraneo del Centro Commerciale.

Per fortuna non si registrano feriti, anche perchè il noto Centro era ancora chiuso ai clienti. Non si conoscono, al momento, i motivi dell’incendio alla vettura.

