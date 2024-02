Ciclismo: grande successo della prima gincana a Rometta Marea

StrettoWeb

Si è svolta venerdì 16 febbraio, a Rometta Marea, la prima gincana romettese organizzata dall’ASD Team Bike 2000 e da “Rometta sei Tu”. Una giornata dedicata allo sport con giovani appassionati di ciclismo protagonisti per tutto il pomeriggio. Tra gli organizzatori fondamentale il lavoro del presidente dell’ASD Bike Team 2000 Giovanni Saccà, così come quello del consigliere comunale e coordinatore del movimento “Rometta Sei Tu”, Peppe Rizzo, che hanno voluto fortemente questo evento per regalare ai ragazzi e alle famiglie un pomeriggio all’aria aperta tra sport e condivisione. Affluenza importante di partecipanti con bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, ma anche di pubblico che ha invaso il Rometta Marea Bike Park Ulisse.

Al termine della gara tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia dagli organizzatori che hanno esternato la loro soddisfazione ai nostri microfoni. Il Presidente Giovanni Saccà ha esaltato l’organizzazione dichiarando: “siamo contenti per la buona riuscita dell’evento, la cosa che ci ha fatto piacere è stato vedere le famiglie tutte riunite a vivere un pomeriggio di festa e di sport. Siamo pronti ad organizzare una nuova edizione”. Dello stesso avviso il coordinatore di “Rometta sei Tu” Peppe Rizzo: “è stata una bellissima giornata, sono felice per i ragazzi e per le famiglie, mi porto dentro la loro gioia e l’emozione dei loro occhi al momento della consegna della medaglia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.