“Cessate il fuoco in Palestina e Ucraina”: a Reggio Calabria si manifesta contro tutte le guerre

StrettoWeb

Mentre sulle scalinate del Teatro Cilea la comunità ucraina di Reggio Calabria manifestava contro l’assedio che ormai da due anni la Russia sta perpetrando nei confronti del popolo ucraino, in piazza Italia si svolgeva un’altra manifestazione per il “Cessate il Fuoco in Palestina e in Ucraina“. Oggi, giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane, i manifestanti hanno obiettivi disparati: fermare “la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta“.

La manifestazione di oggi è stata indetta dalle coalizioni “Europe for Peace” e “Assisi Pace Giusta” e vi ha aderito anche il “Coordinamento reggino metropolitano contro tutte le guerre“.

Nunzio Loiudice, pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Battista, ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb che l’invito alla pace è rivolto non solo alle guerre del mondo “ma anche nelle famiglie, nei palazzi, nelle istituzioni“. In alto l’intervista integrale.

Foto





/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.