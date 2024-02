A Cesena tutti pazzi di Mimmo Toscano: tavoli, sedie e amari dedicati a lui

StrettoWeb

Dove va, lascia il segno. Chi lo ingaggia in Serie C, con ambizioni di promozione, ha la B assicurata. Di nome fa Mimmo, di cognome Toscano. Reggino di nascita, di Cardeto per la precisione. A Reggio Calabria, nella sua Reggio Calabria, ha fatto il double: promozione in cadetteria da calciatore e poi da allenatore. A Cosenza idem, ancora prima: promozione in B da calciatore e doppio salto dalla D alla C1 da allenatore. Quella panchina che in Serie C è la sua casa, da nord a sud, indistintamente.

A qualche anno di distanza dalla splendida promozione nella sua terra, in quel 2020 particolare, ora Toscano sta trascinando il Cesena. E’ 1° nel girone B di Serie C, a +12 sulla seconda (Torres), con una sola sconfitta, con il miglior attacco, la miglior difesa e proviene da sei vittorie consecutive. Tutti, in città, sono pazzi di lui, un po’ come a Reggio quattro anni fa. A Cesena, però, si sono superati: è tanto l’amore per lui che in un ristorante gli hanno perfino dedicato tavoli, sedie e un… amaro, come si può vedere nelle foto pubblicate da Tuttomercatoweb.

