Cateno De Luca mai banale: idee forti su turismo gay, prostituzione e insulti a Meloni

Cateno De Luca, sindaco di Taormina, intervistato da Klaus Davi per il suo web talk “KlausCondicio”, si confessa a 360° discutendo di numerosi argomenti. “La reazione che ha avuto il Governatore De Luca alle dichiarazioni di Giorgia Meloni è stata una minchiata. È un vero peccato perchè le motivazioni della battaglia contro l’autonomia sono nobili e con le sue battute ha oscurato le motivazioni della manifestazione. Da uomo delle istituzioni penso che non c’entrava proprio nulla”.

“Via a Dino Grandi? Direi di sì”

“Direi di sì, gli intitolerei una via: Dino Grandi è un uomo che si è ravveduto. Poi se l’abbia fatto per opportunismo non posso saperlo. Ho visto la fiction andata in onda recentemente su Rai 1 e non si è capito. Non è prevalso che cosa l’abbia effettivamente mosso. Da questo punto di vista, del regime, era l’ultima notte di Mussolini, se non ricordo male la fiction si intitolava proprio cosi: l’ultima notte di Mussolini. Onestamente, dico sì”. Lo ha detto il sindaco di Taormina Cateno De Luca rispondendo alla seguente domanda di Klaus Davi nel corso del talk “KlausCondicio” “Wikipedia indica Dino Grandi tra i più assidui frequentatori di Taormina, lei gli intitolerebbe una via?”.

“Pronto ad aprire al turismo gay”

“Non ho nessun pregiudizio verso i gay e sono aperto al turismo gay a Taormina. Da sempre questa città è stata storicamente meta di turisti omosessuali e non solo. Al di là dell’orientamento sessuale, Taormina è stata sempre meta di uomini importanti provenienti da tutto il mondo”. E’ quanto ha sottolineato Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Alcuni uomini mi hanno toccato il sedere”

“E’ capitato nel corso della mia vita che alcuni uomini mi approcciassero. Qualche toccatina mi è capitata, qualche sfioramento di sedere e cose simili. Io però ho sempre detto ‘ti ringrazio per l’attenzione, la penso in modo diverso però ti dico grazie’. Non li ho denunciati per molestie, non esiste. L’ho visto come un gesto di apprezzamento. Si è trattato della classica sfiorata anche elegante, nulla di volgare”. E’ quanto rimarca Cateno De Luca.

“Favorevole alle adozioni gay”

“Sono favorevole alle adozioni gay. Ho le mie convinzioni personali, ma da uomo delle istituzioni non ostacolerei mai un procedimento del genere. L’amore non ha confini. Non penso che la coppia gay rispetto alla coppia eterosessuale possa essere diversa”. E’ quanto ha detto Cateno De Luca, sindaco di Taormina, intervistato da Klaus Davi per il suo web talk ‘KlausCondicio”.

“No alla legalizzazione della prostituzione”

“Sono contrario alla legalizzazione della prostituzione e alle case chiuse. Il fenomeno va contrastato. Sono per evitare il mercimonio del corpo e quindi per dare a queste donne una alternativa”. Lo ha dichiarato Cateno De Luca.

“Taormina non ha bisogno della Ferragni”

“Taormina non ha bisogno della Ferragni come testimonial. Semmai è lei che ha bisogno di Taormina. Geolier invece lo candiderei. Perchè no? Non ho accettato i fischi che ha ricevuto a Sanremo. Mi è dispiaciuto”. E’ quanto ha spiegato Cateno De Luca intervistato da Klaus Davi per il suo web talk ‘KlausCondicio”.

