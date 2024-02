Cateno De Luca scatenato in una piazza San Apostoli gremita: “basta con questa Europa”

StrettoWeb

Si sta svolgendo a Roma la manifestazione organizzata da Sud chiama Nord a piazza Santi Apostoli, per difendere il settore agricolo e produttivo. La manifestazione è stata aperta a tutti, senza distinzioni di appartenenza politica. L’obiettivo, secondo gli organizzatori, è quello di sensibilizzare il Governo Nazionale e l’Europa affinché si adottino politiche più equilibrate e rispettose del mondo produttivo, salvaguardando il territorio, l’agricoltura, la pesca, i balneari e gli ambulanti. Presenti anche molti sindaci siciliani che hanno indossato la fascia tricolore.

De Luca: “al fianco di tutti i truffati dal Governo nazionale de dall’Ue”

“Siamo al fianco di tutte quelle categoriche che negli ultimi mesi sono state truffate dal governo nazionale guidato da Meloni-Salvini-Tajani e dalle scellerate e stringenti politiche Ue che stanno mettendo in ginocchio l’Italia con la complicità di chi oggi ci governa. Non ci saranno bandiere politiche e la piazza sarà pacifica. Abbiamo chiesto inoltre un incontro al ministro dell’agricoltura Lollobrigida, ma ancora siamo in attesa di un riscontro. Del resto ultimamente in Italia la democrazia non va più di moda”, afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

