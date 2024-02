Catanzaro, pazza rimonta finale: Iemmello fa 3-2 all’86’, battuto l’Ascoli

StrettoWeb

Con una pazza rimonta e vittoria, sotto l’incessante pioggia del “Ceravolo”, il Catanzaro batte l’Ascoli e si rilancia dopo qualche pari. Finisce 3-2, ma i giallorossi hanno la meglio solo nel finale, con le due reti che ribaltano il risultato in quattro minuti, tra 82′ e ’86. La partita si era messa in discesa, con la rete di Antonini, arrivato nel mercato di gennaio. In dieci minuti, nella seconda parte del primo tempo, però, la rimonta marchigiana con Mantovani e Botteghin. Tutti e tre gol di testa, ma il primo tempo si chiudeva così.

Poi, nella ripresa, la svolta: l’espulsione di Valzania, che rilancia la squadra di Vivarini. Così, nel finale, le due reti. Prima l’autogol di Bellusci, poi la segnatura decisiva di capitan Iemmello, lasciato tutto solo di testa su corner. Recupero monstre da parte dell’arbitro: a causa di un malore a un tifoso sugli spalti, proprio dopo il gol vittoria, la gara è stata sospesa per qualche minuto, prima di riprendere per fortuna senza grandi preoccupazioni.

Risultati Serie B, 24ª giornata

Cittadella-Parma 1-2

Cremonese-Reggiana 1-1

Feralpisalò-Palermo 1-2

Modena-Cosenza 1-1

Sudtirol-Venezia 0-3

Bari-Lecco 3-1

Catanzaro-Ascoli 3-2

Pisa-Sampdoria 2-0

Classifica Serie B

Parma 51 Cremonese 45 Como 45 Venezia 44 Palermo 42 Catanzaro 38 Cittadella 36 Modena 33 Brescia 32 Reggiana 30 Bari 30 Pisa 30 Cosenza 29 Sampdoria 27 Sudtirol 27 Ascoli 22 Ternana 21 Feralpisalò 21 Spezia 21 Lecco 20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.