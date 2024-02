Catanzaro-Ascoli, frecciata di Vivarini: “all’andata sono stati scorretti…”

StrettoWeb

A circa due mesi da quella partita, il Catanzaro torna ad affrontare l’Ascoli. Quella partita non fu una partita qualunque. E Vivarini lo ricorda bene. Arrivò una sconfitta, per 1-0, e la squadra giallorossa sfoggiò una delle prestazioni stagionali più brutte, anche per i tanti meriti di un Castori che sa come far giocare male le avversarie. Come detto, però, Vivarini non lo ha dimenticato e fa di tutto per ricordarlo nella conferenza stampa della vigilia.

“L’Ascoli è stato molto scorretto. E’ abituato a giocare così ed in quell’occasione gli è stato concesso di poterlo fare. Speriamo che qui non avvenga perché agonismo e cattiveria sono tutt’altra cosa: noi vogliamo giocare a calcio e come ho detto anche a Rocchi chi come noi lo vuole fare deve essere tutelato”, ha detto il tecnico.

Sul fronte assenze, da registrare soprattutto quella di Vandeputte, squalificato. “è un’occasione importante per dare spazio a chi ha giocato meno, qui tutti meritano fiducia e la rosa è di qualità”. Sui nuovi e sulla loro integrazione. “Petriccione sta proseguendo il suo percorso di adattamento alla categoria superiore. Con Palermo e Spezia ha preso un po’ di minutaggio e vedremo domani se sarà la partita giusta per lui”. E su altri assenti: “con Donnarumma invece ci ho parlato tanto in questi giorni, i guai fisici lo hanno un po’ condizionato ma ha voglia, vuole tirare il meglio di sé da quest’anno e per noi continua ad essere importante”.

Catanzaro-Ascoli, i convocati di Vivarini

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli Difensori : 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli Centrocampisti : 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 33. Oliveri, 92. Situm

: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 33. Oliveri, 92. Situm Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

