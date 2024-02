Catania, che spettacolo: stadio sold out per la Coppa Italia Serie C

StrettoWeb

Non che dovesse dimostrarlo, ancora. Però ogni volta fa notizia, evidenziando ancor di più quanto poco c’entri Catania con la Serie C. Il riferimento è – sempre, di nuovo – alla sua piazza, ai suoi tifosi, che fanno registrare numeri da alta Serie A. Tra due settimane, una data calcisticamente non vicina, si gioca il ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Rimini.

All’andata finì 1-0 e quindi agli etnei servirebbe ribaltare il risultato per raggiungere la finale. E il punteggio potrà rimontarlo con il grande supporto dell’impianto rossoblu, che sarà gremito in ogni ordine di posto. Per un match di Coppa Italia Serie C, di mercoledì sera, a febbraio, con un obiettivo in campionato ampiamente lontano e ben al di sotto delle aspettative.

La vendita libera dei biglietti, infatti, è già andata tutta esaurita, come si può notare accedendo al sito TicketOne per l’acquisto dei tagliandi. Vendita libera che era partita ieri mattina. Ora ci sarà spazio per la prelazione degli abbonati. Per un tutto esaurito da paura.

