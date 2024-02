Il Catania continua a “vivacchiare”: sconfitta a Picerno per 1-0, playoff non scontati

StrettoWeb

Il Catania non si scuote e continua a “vivacchiare” a metà classifica. Nulla da fare nel recupero a Picerno, la gara giocata oggi per il rinvio di qualche settimana fa a causa della neve caduta sulla cittadina lucana. I padroni di casa vincono per 1-0 grazie a una rete di Gallo in avvio, al 20′. La squadra di Lucarelli, che proveniva da due pari di fila, per il terzo match consecutivo è a secco di vittorie.

E questo nonostante la presenza di alcuni dei tanti pezzi pregiati “sfornati” a gennaio, con una campagna acquisti faraonica. Ma sul campo si continua a far fatica. La zona playout è a debita distanza, con il Messina a -1, mentre quella playoff resta a -3, ma senza un po’ di continuità rischia di sfuggire. Così cambia la classifica dopo la sfida odierna.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 51 Picerno 45 Avellino 44 Benevento 43 Taranto 41 Crotone 40 Casertana 40 Sorrento 36 Audace Cerignola 35 Giugliano 33 Latina 31 Potenza 30 Catania 30 Messina 29 Foggia 26 Monopoli 23 Virtus Francavilla 21 Turris 21 Brindisi 16 Monterosi Tuscia 15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.