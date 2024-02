Catania, intensificati i controlli in occasione della Festa di Sant’Agata

StrettoWeb

Nei giorni di festa in onore della Santa Patrona, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato il numero di controlli – a tutela della legalità in genere -rivolti, in particolare, a categorie di esercenti attività commerciali operanti sul territorio del capoluogo di provincia.

La sentita partecipazione alle festività agatine ha indotto, infatti, le Fiamme Gialle etnee a sottoporre a controllo circa 60 esercenti al dettaglio in forma ambulante, irrogando 28 sanzioni per irregolarità fiscale e, di concerto con il Corpo della Polizia municipale, 8 sanzioni amministrative per illegittimo ampliamento della concessione di occupazione di suolo pubblico. Oltre 400 le persone controllate e identificate. Nei confronti di taluni di questi, possessori di veicoli, sono stati redatti 35 verbali di contestazione al codice della strada e sottoposti a sequestro e fermo amministrativo nr. 2 autovetture.

Anche in materia di sostanze stupefacenti, si è proceduto al sequestro di diversi grammi di cocaina e al contestuale deferimento, ex art. 73 del DPR 309/90, alla locale Procura della Repubblica di un soggetto che, scorgendo i finanzieri, prontamente si dava alla fuga, disfacendosi della sostanza.

Le attività di cui sopra si aggiungono al contributo che il Corpo ha fornito nel dispositivo elaborato in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Catania e coordinato dalla locale Questura.

Quanto sopra testimonia l’attiva partecipazione delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza a tutte le fasi della Festa in onore della Santa Patrona, ove massima è stata l’attenzione rivolta nei confronti di coloro che operano in spregio dell’economia legale e a tutela degli onesti imprenditori, concorrendo, non da ultimo, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

