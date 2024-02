Catania: giovane vuole darsi fuoco con l’accendino, interviene la polizia

StrettoWeb

Un giovane di 25 anni che a Catania voleva darsi fuoco con un accendino dopo essersi versato addosso della benzina in una stazione di servizio è stato bloccato in tempo da alcuni agenti di polizia. E’ accaduto in Viale Andrea Doria.

I poliziotti hanno instaurato un dialogo con il giovane, che ha raccontato di volerla fare finita a causa di problemi con la moglie e i genitori. Gli agenti sono poi riusciti a farsi consegnare l’accendino dal 25enne, che è stato affidato alle cure del personale medico nel frattempo intervenuto sul posto.

