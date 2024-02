Catania, che colpo! Batte la capolista Juve Stabia e si rilancia

StrettoWeb

Dopo sei risultati utili di fila (tre pari e tre sconfitte), il Catania si rilancia e lo fa alla grande, nel momento più difficile e nella gara più difficile. Al Massimino, gli etnei battono per 2-0 la capolista Juve Stabia, che quest’anno aveva perso una sola volta, a fine ottobre, a Caserta. Mattatore di serata è Castellini, autore di una doppietta (un gol per tempo). Con questo risultato, la squadra rossoblu si rilancia e torna a -3 dalla zona playoff. Determinante, forse, la presenza a Catania del patron Ross Pelligra, rientrato in Italia per l’occasione e per stare vicino alla squadra.

Risultati Serie C girone C, 27ª giornata

Il Crotone va avanti, si fa rimontare e poi agguanta il 2-2 nel match playoff contro il Taranto. Nell’altra sfida di vertice, il Benevento fa il colpaccio in casa del Picerno.

Giugliano-Messina 1-0

Monopoli-Latina 0-1

Audace Cerignola-Monterosi 1-2

Catania-Juve Stabia 2-0

Crotone-Taranto 2-2

Picerno-Benevento 1-2

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 55 Picerno 49 Benevento 48 Taranto 46 Avellino 45 Casertana 44 Crotone 43 Latina 40 Giugliano 39 Audace Cerignola 37 Sorrento 36 Messina 35 Catania 34 Potenza 32 Foggia 29 Turris 25 Monopoli 23 Virtus Francavilla 22 Monterosi 19 Brindisi 17

