Caso Ferragni, un altro buco nell’acqua: anche Pigna interrompe la collaborazione

Il caso Ferragni ha fatto il giro di tutto il mondo e non intende placarsi: dal pandoro-gate al crollo dell’impero dell’imprenditore digitale è bastato un attimo. E mentre Chiara cerca – invano – di ritornare al suo lavoro social rischiando, però, di far fallire un intero albergo, dall’altro le partnership continuano a vacillare. E dopo Safilo e Cica Cola, anche Pigna dice addio alla bionda influencer. Niente più quaderni, matite e astucci rosa e glitterati per le bambine d’Italia: e l’interruzione dell’accordo non arriva di certo in modo “delicato”. Pigna, infatti, ha rimosso la pagina dedicata alla collaborazione “Chiara Ferragni x Pigna”.

La decisione è stata presa dai pianti alto dell’azienda di cancelleria più famosa del nostro Paese la quale, si legge, è stata fondata fondata “nel rispetto del proprio codice etico aziendale che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”.

