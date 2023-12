“Chiara Ferragni è distrutta, non esce di casa”. E la Safilo chiude il rapporto con lei

StrettoWeb

Piove sul bagnato per Chiara Ferragni dopo i recenti scandali con Balocco e con le uova di Pasqua. Per il primo è arrivata la multa dell’Antitrust di un milione di euro e sono seguite le scuse in un video (copiato?), per il secondo solo (per ora) un articolo del Fatto Quotidiano, che però ha smascherato il solito schema.

Chiara Ferragni, la critica di moda: “al momento fa bene a stare zitta”

Intanto Mariella Milani, caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda, ha parlato all’Adnkronos. “Chiara Ferragni è distrutta – ha detto – ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”. La Milani ha anche parlato della famosa tuta da 600 euro andata sold out: “anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out”.

Chiara Ferragni, la Panfilo chiude il rapporto: non produrrà più occhiali per lei

La conferma che sia un momento no è arrivata anche per via dall’interruzione del rapporto con l’influencer da parte di Safilo, che non produrrà più gli occhiali per lei. In una breve nota, il gruppo veneto ha comunicato “l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni, a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”.