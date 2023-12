Chiara Ferragni, i follower ora scappano. E c’è un dubbio: il video di scuse è copiato?

StrettoWeb

Si continua a parlare di Chiara Ferragni. La multa dell’Antitrust sul caso Balocco ha scoperchiato il vaso di pandora. E quindi le polemiche a distanza, con tanto di frecciate tra il marito Fedez e la Premier Meloni, ma anche le reazioni social, i soliti schieramenti e il nuovo scandalo sulle uovo di Pasqua, con le stesse modalità. In tutto ciò, la stessa Chiara Ferragni ha pubblicato un video di scuse su Instagram ammettendo l’errore, definito “di comunicazione”.

Chiara Ferragni, i follower scappano: – 70 mila circa

Chiara Ferragni ha 29,6 milioni di followers. Tantissimi. In questi giorni, soprattutto dopo il video, c’è chi si è schierato con lei e l’ha appoggiata. Ma c’è anche chi, invece, è rimasto deluso, quasi tradito dal suo “predicare bene e razzolare male”. E così l’ha abbandonata, togliendo il “segui” al suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni c’è un -70 mila followers, un numero esiguo rispetto ai suoi seguaci, ma che di certo rappresenta un segnale di piccolo “scricchiolio”, su cui l’influencer dovrà ovviamente lavorare.

Chiara Ferragni e il video simile (qualche giorno dopo) a quello di un’attivista palestinese

Intanto, proprio in merito al video di scuse, spunta una strana coincidenza. Che però non è detto sia una coincidenza. L’interpretazione del video, l’abbigliamento, l’espressione, hanno colpito. Non sono soliti all’allegria dell’imprenditrice. Ricordano però molto da vicino un’interpretazione simile, quasi uguale, di Salma Shawa, un‘attività palestinese. Anche lei – in un reel – maglione grigia, capelli legati, faccia triste. Ma non parlava di scandali e pandori, bensì della difficile situazione a Gaza. E lo ha fatto qualche giorno prima di Chiara Ferragni. Dunque quest’ultima ha copiato oppure è una – strana, come detto – coincidenza?