Pandoro “incriminato” di Ferragni, la frecciatina di Mourinho: “la beneficenza si fa in silenzio”

Il pandoro-gate della Ferragni fa parlare anche il mondo dello sport. Una stoccata senza nomi, eppure di facile intuizione, quella dell’allenatore giallorosso Jose Mourinho. Il tecnico, durante una visita al reparto di pediatria del Mater Dei, nell’evento organizzato dall’attore Mirko Frezza e dalla Roma, ha infatti rivolto un discorso sentito, ma pungente, ai presenti. “Ringrazio per l’affetto ma io e i miei giocatori non meritiamo applausi. Il fatto di venire qui deve essere assolutamente normale e naturale”.

“L’invito mi è arrivato prima di Natale ma se arriva a gennaio o febbraio o marzo è uguale. Dobbiamo venire lo stesso. L’applauso è per gli anonimi che fanno beneficenza – ha continuato lo Special One -, nessuno sa della mia beneficienza. Si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto. E come fanno queste persone che meritano grande applauso di tutti. Grazie a chi ha organizzato questo regalo, alla Mater Dei. Che qui il Natale sia ogni giorno. Un bacione a tutti”, ha concluso l’allenatore della Roma.