La tuta di Chiara Ferragni indossata nel video è andata sold out. Cosa abbiamo fatto di male?

Ora, non venite a dirci che la tuta è andata sold out perché è bella comoda, magari anche calda, e quindi adatta per stare sul divano. No, non la beviamo. La tuta grigia, quella tuta grigia, quella indossata da Chiara Ferragni nel famoso video delle scuse sul caso Balocco (tra l’altro, forse, copiato), è andata sold out. Non c’è più. Dopo pochi giorni. Costo? 600 euro (!!!). Ma cosa abbiamo fatto di male? Dalla corsa sfrenata per i panini al Mc Donald’s a quella per accaparrarsi la tutagriggiadiChiaraFerragni è un attimo.

Non ce la beviamo però, dicevamo. Sembra il pigiama da 6 euro che si mette per dormire, magari con le calze sopra, la cioccolata calda e il film d’amore prenatalizio. Non è proprio bellissima, anzi. E allora lo sappiamo che è andato sold out perché l’ha indossato lei. Che è un’imprenditrice, che è un’influencer, che è un… “brand”. Però, dai, anche meno. L’articolo è dell’azienda Laneus e non si trova più. Ma non costa 6 euro. Ma 600, come detto. E menomale che era “dimesso”.

La tuta di Chiara Ferragni, nulla è per caso

Un grigio brutto, dicevamo. Ma Chiara Ferragni non fa nulla per caso. Come precisa l’armocromista Enrico Chiccio, l’ha utilizzato “per enfatizzare quel processo di dispiacere in base a quello che è successo. Se lo spirito del messaggio è simulare dispiacere, in tal caso il grigio è il colore ideale poiché nel suo specifico caso. vuole mantenere un tono sobrio, sotto le righe rispetto a quelli che sono i colori che lei usa e in contrasto con quelli che sono i suoi colori naturali. Lei è andata ad utilizzare credo proprio appositamente un colore di questo tipo, lavorando quindi anche nella comunicazione non verbale”.

Chiara Ferragni e il caso Balocco: si parla di lei ogni 15 minuti

Che abbia generato tristezza, empatia, rabbia, disprezzo, stima, poco importa. Come sempre la Feragni ha fatto discutere e forse ha anche fatto centro. Se la gente va a comprare la tuta che ha indossato… Ma non solo. Sì, perché da un’indagine di Mediamonitor.it emerge che negli ultimi giorni si parla della Ferragni praticamente sempre, di continuo, ogni 15 minuti. Nell’ultima settimana è stata citata da radio e tv italiane ben 639 volte, in media una ogni 15 minuti, appunto. Il picco (231) è stato raggiunto lunedì 18 dicembre, giorno del video delle scuse.