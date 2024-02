Il Carnevale di Mandatoriccio torna alle origini con la quadriglia

StrettoWeb

Al ritmo vivace dell’identità. Dopo 40 anni a Mandatoriccio torna la quadriglia tradizionale. Sarà itinerante per le vie del borgo e sarà ballata da adulti e bambini. Ad esprimere soddisfazione per l’organizzazione del Carnevale è il Sindaco Aldo Grispino sottolineando come iniziative come queste possono contribuire a promuovere il dialogo intergenerazionale e a tramandare tradizioni altrimenti destinate a perdersi. Promosso insieme alla Pro Loco di Mandatoriccio & Friends la due giorni in programma per domenica 11 e lunedì 12 febbraio coinvolgerà anche i bar del centro storico e della marina che offriranno ai partecipanti i dolci tipici come le chiacchiere di Carnevale.

Domenica 11 febbraio sfilata itinerante nel centro storico

Si parte alle ore 16 da via Nazionale all’altezza del Chiosco delle Fate per proseguire per viale Belvedere e successivamente dal Black & White in Piazza XX Settembre. La doppia quadriglia aprirà le danze di fronte al Pub Pepè con la chiusura in piazza Garibaldi e al London Bar. In piazza XX Settembre sarà allestito un piccolo luna park con giochi, buttafuoco e gonfiabili.

Lunedì 12 febbraio mascherine alla Marina

Il ritrovo è alle 16 in piazza San Giuseppe. Sarà possibile mangiare le chiacchiere al Bar Route 106 da Pupo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.