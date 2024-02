StrettoWeb

Giornata di festa a Mileto (Vibo Valentia) per la festa di Carnevale. Come si può vedere dal video in alto, la sfilata è stata molto partecipata. Tantissimi i presenti, con grandi e piccini. A corredo dell’articolo le immagini di Graziano Tomarchio.

