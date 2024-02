Il Capo della Polizia Pisani a Diamante: il sindaco conferisce cittadinanza onoraria

StrettoWeb

Questa mattina il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, accompagnato dal questore di Cosenza, ha incontrato il sindaco di Diamante (Cosenza) Ernesto Magorno il quale ha conferito la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato per l’impegno quotidiano profuso su tutto il territorio nazionale. La cerimonia, come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si è svolta alla presenza del sottosegretario dell’Interno Wanda Ferro, all’interno dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “IISS Diamante”, alla presenza di numerosi ragazzi.

Nel piazzale dell’Istituto gli studenti hanno potuto incontrare i poliziotti impegnati in alcune delle campagne informative della Polizia di Stato: lo stand realizzato dalla Polizia Scientifica con la riproduzione di una “scena del delitto”, veicoli della Polizia Stradale attrezzati con l’alcool test e drug-test, del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cosenza, Unità Cinofile antidroga ed antisabotaggio ed il camper contro la violenza di genere della campagna “Questo non è amore”.

Nel corso della mattinata Wanda Ferro e Vittorio Pisani hanno inaugurato a un dipinto murale dedicato al questore Angelo De Fiore. Presenti alla cerimonia il questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, il vescovo di Cosenza monsignor Stefano Rega ed autorità civili e militari. Il murale, realizzato dall’ispettore della Polizia di Stato Luigi Perenz e dalla pittrice Angela Panetta, è intitolato “omaggio alla libertà”.

La sua realizzazione nasce dalla collaborazione tra il Comune di Diamante, l’associazione Culturale “Italia-Israele Angelo De Fiore, un giusto tra le Nazioni” e la Questura di Cosenza per perpetuare la memoria e l’esempio virtuoso dell’alto funzionario della Polizia di Stato che salvò, durante l’occupazione nazista, centinaia di ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio.

Nel suo intervento Pisani ha evidenziato quanto sia grande l’esempio rappresentato dalla figura di Angelo De Fiore, che in quegli anni ha aiutato i cittadini ebrei e compiuto scelte importanti nella consapevolezza di rischiare la vita. Ha poi ringraziato il sindaco di Diamante per il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato e per la donazione dello stabile dove sarà aperto il nuovo commissariato di Polizia. Il prefetto ha sottolineato inoltre che l’ufficio potrà essere un punto di riferimento per i giovani e per tutta la comunità locale nel costruire un percorso di legalità. Al termine delle cerimonie Pisani ha salutato i Funzionari ed il personale in servizio presso la Questura di Cosenza.

