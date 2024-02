Calcio a 5, Messina Futsal in casa del Città di Palermo

StrettoWeb

Il Messina Futsal tornerà sul parquet domani (sabato 10 febbraio, ndr) per sfidare in trasferta il Città di Palermo nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo il turno di pausa, i giallorossi sono chiamati a fare punti nel derby contro i rosanero. Il tecnico Salvatore Battiato avrà l’intero organico a disposizione, per cui potrà operare le soluzioni che riterrà più opportune.

Le parole del portiere Venuto

“Questa partita è molto importante e l’abbiamo preparata nel migliore dei modi, lavorando duramente e mettendocela tutta in ogni allenamento – ha dichiarato, in settimana, il portiere Federico Venuto – Io sarò in campo con i miei compagni e cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto fino ad ora. Troveremo di fronte una squadra che deve vincere a tutti i costi, ma noi lotteremo su ogni pallone”. Arbitreranno il match, che si disputerà al “PalaOreto” con inizio alle ore 15.00, i signori Andrea Pulimeno e Alessandro Mella di Roma 1 (cronometrista Fabio Perez di Siracusa).

Programma 15ª giornata serie A2 (girone D): Città di Palermo-Messina Futsal; Sammichele-Audace Monopoli; Gear Piazza Armerina-Mascalucia C5; Bitonto-Aquile Molfetta; Ecosistem Lamezia-Dream Team Palo del Colle; Futsal Canicattì-New Taranto.

Classifica: Futsal Canicattì 34; Mascalucia C5 e New Taranto 31; Bitonto 26; Sammichele e Ecosistem Lamezia 20; Audace Monopoli 17; Dream Team Palo del Colle e Messina Futsal 15; Gear Piazza Armerina 13; Aquile Molfetta 10; Città di Palermo 5.

