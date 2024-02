Calabria: “con i voli Ryanair più gente da più parti del mondo”. Toccasana per il turismo

StrettoWeb

Il turismo in Calabria sta migliorando, ma c’è ancora tanto da fare. Lo ha spiegato ai microfoni di Graziano Tomarchio il direttore dell’Hotel Gullo di Acconia, nel catanzarese. “Siamo indietro rispetto ad altre regioni, ma i dati sono incoraggianti, con segnali di ripresa. Sia i turisti che l’ambiente richiedono sempre più qualità e servizi. I problemi ci sono, ma c’è anche tanto da vedere“, spiega il direttore. “La Calabria la amo e la vivo da sempre, ma ci dobbiamo impegnare su tutto“, chiosa ancora.

E i nuovi voli di Ryanair da e per l’aeroporto di Reggio Calabria, secondo l’esperto del settore, saranno un toccasana per il turismo di tutta la regione. Più voli significa “portare gente nuova da più parti del mondo. E’ una base di partenza, le potenzialità le abbiamo“, conclude il direttore d’hotel. In alto l’intervista completa condotta da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

