Calabria, riconfermata la prestigiosa “Bandiera Arancione” per Oriolo

Sono 6 i comuni calabresi che hanno conquistato la “Bandiera Arancione” per il triennio 2024-2026: tra questi, anche il borgo di Oriolo è stato premiato dal Touring Italiano come eccellenza dell’entroterra del nostro Bel Paese. Un traguardo importante consegnato in un contesto internazionale quale la BIT di Milano 2024. Il sindaco di Oriolo, Simona Colotta, si è detta ampiamente soddisfatta.

Si legge nel comunicato stampa: “un risultato importante, dopo la nuova istruttoria e il tanto impegno profuso in questi anni per garantire i requisiti necessari ad avere ancora questa rilevante certificazione per il nostro paese che, per il triennio 2024-2026, vede riassegnato dal Touring Club Italiano il vessillo del turismo culturale e lento”.

“Il prestigioso riconoscimento è avvenuto alla presenza di oltre duecento sindaci di tutta Italia, e certifica che la nostra Oriolo sa esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio. La nostra Oriolo è bellissima e merita tutto il nostro l’impegno per farla conoscere in tutto il mondo”, conclude la nota.

