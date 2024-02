Bruno Amione lascia l’Italia e ringrazia anche la Reggina

StrettoWeb

Bruno Amione lascia l’Italia. Dopo 4 anni, il roccioso difensore argentino dice addio alla Serie A e passa in Messico, al Santos Laguna. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un post su Instagram in cui ringrazia tutti. Dal Verona, che lo ha prelevato e in cui ha giocato quest’anno, alla Sampdoria e anche alla Reggina, in cui è esploso nella seconda parte della stagione 2021-2022 con Stellone in panchina. Non nomina nessuno, Amione, ma parla di “4 anni meravigliosi in città con un pubblico straordinario”, postando un video con alcune sue giocate anche al Granillo.

Il post di addio di Amione alla Serie A e all’Italia

“In Italia ho passato 4 anni meravigliosi e molto intensi, ho avuto la fortuna di giocare in città con un pubblico straordinario e che mi hanno accolto alla grande fin dal primo giorno. Ho conosciuto persone fantastiche che hanno reso questa esperienza indimenticabile e tutto questo resterà sempre nel mio cuore. Adesso è il momento di iniziare questa nuova sfida con entusiasmo e con tanta voglia di dare il massimo! Grazie a tutti!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.