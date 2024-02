Bonus caro – mutui in Sicilia, Schifani: “ottimo risultato”

StrettoWeb

“L’ottimo risultato raggiunto in due giorni ci conferma la bontà dell’iniziativa messa in campo dal mio governo a favore delle famiglie siciliane. Una scelta fatta per far fronte all’aumento considerevole degli interessi passivi dei mutui che hanno messo in crisi i bilanci di migliaia di persone, soprattutto a basso reddito. Siamo la prima regione che interviene in maniera concreta contro il rialzo dei tassi per l’acquisto della prima casa. La procedura messa in campo dall’Irfis, la nostra finanziaria, per la presentazione delle domande prevede inoltre un iter veloce che ci consentirà di arrivare in tempi rapidi anche alla liquidazione delle somme“. Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando le quasi 11 mila istanze presentate attraverso la piattaforma telematica dell’Irfis. Nel dettaglio, alle 17 di oggi, la piattaforma conteggiava 7.178 istanze inviate a cui si sommavano 3.730 istanze in bozza.

“La piattaforma online sta gestendo al meglio il notevole flusso di richieste – dichiara l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone – con tempi d’attesa che si accorciano sempre più. Sono numeri che confermano il gradimento dei siciliani verso la misura di sostegno voluta dal governo Schifani per le famiglie, a contenimento dei pesanti rialzi dei tassi d’interesse patiti negli ultimi mesi. Ci sono ancora più di venti giorni di tempo per fare domanda e ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle adesioni”.

