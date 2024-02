Il Bocale mette “forza” nel suo organico: arriva Renzo Spinaci

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso del calciatore Renzo Spinaci. Classe ’93, Spinaci è un centrocampista argentino di grande esperienza e qualità, playmaker in grado di dettare i tempi della squadra con personalità e saggezza. Statuario in mezzo al campo con il suo 1,89 di altezza, predilige l’utilizzo di un piede destro ben educato e in grado di far male agli avversari in molti modi”. Così in una nota il Bocale comunica l’ingaggio dell’ultimo arrivato, Renzo Spinaci.

La carriera di Renzo Spinaci, nuovo acquisto del Bocale Calcio

Cresciuto calcisticamente nella cantera del Sarmiento di Junin, negli anni ha militato nelle categorie più importanti in Argentina, vestendo varie maglie. Sarmiento, Club Atletico Tigre, Villa Dalmine, Los Andes ed Estudiantes di San Luis, le tappe prima di arrivare in Italia la prima volta, approdando al San Luca, in Serie D, nell’estate del 2020, collezionando 31 presenze in stagione. Tornato in patria dove veste le maglie di Santamarina e Independiente Chivilcoy, nel settembre 2022 torna nuovamente al San Luca dove disputa un’altra stagione da protagonista con 30 presenze e 1 gol, siglato contro il Locri. Arriva a Bocale portando con sé tutto un bagaglio notevole costruito da tante stagioni giocate ad altissimo livello.

