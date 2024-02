Basket, Stingers Reggio Calabria annuncia Antonino Freno

StrettoWeb

“Nuovo innesto per gli Stingers Reggio Calabria. Antonino Freno, giovane e veloce atleta classe 2005, approda alla società reggina. Continua la collaborazione proficua tra Jumping, Botteghelle e Stingers. Tanti gli scambi tra le società più attive di Reggio Calabria, dopo la cessione di Pucinotti e Schiavone alla Botteghelle Basket, lo scambio continua con l’arrivo in giallo-nero di Antonino Freno”. E’ quanto si legge in una nota del club.

“Questa la vera attività e mentalità che fa bene al nostro amato movimento – ha dichiarato la società giallonera – Freno, prospetto molto interessante ed in ripresa assoluta dopo l’infortunio subito sul finale della passata stagione scalpita per far bene. Prodotto giovanile dell’Aquilone, ha giocato in campionati d’Eccellenza, vinto a livello regionale con le canotte di Scuola di Basket Viola, Jumping e Botteghelle. Un ringraziamento all’avvocato Sergio Zumbo che ha coordinato le attività per conto degli Stingers”.

