Bambina di 2 anni positiva alla cannabis: è ricoverata

Una bambina di 2 anni è risultata positiva ai cannabinoidi. A scoprirlo il personale sanitario dell’Ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce, dove la piccola era stata trasportata dai genitori per alcuni accertamenti. Mamma e papà risiedono in Salento ma sono nati a Catania.

La bimba per fortuna sta bene, ma la Procura dei Minori di Lecce ha disposto che non sia dimessa dal reparto di Pediatria. Vuole far luce sulla vicenda, capire la posizione dei genitori e stabilire insieme ai Carabinieri – chiamati dal personale sanitario e attualmente al lavoro nelle indagini – dove e come la bambina abbia assunto cannabis.

