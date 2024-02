L’autonomia differenziata e l’ottusità del catastrofismo meridionalista

StrettoWeb

Sta facendo molto discutere la riforma dell’autonomia differenziata che il 23 gennaio è stata approvata dal Senato e adesso passa all’esame della Camera: si tratta di un processo avviato sette anni fa (2017) dalla Regione Emilia Romagna, a cui poi si sono accodate Veneto e Lombardia, per migliorare la riforma del Titolo V della Costituzione che nel 2001 istituì l’autonomia regionale su volere del Pd che era al Governo. Il paradosso di tutto questo dibattito è proprio l’ipocrisia degli schieramenti politici: è stato il Pd nel 2001 ad approvare la prima storica riforma che attribuiva più autonomia alle Regioni, è stato il Pd al governo della Regione Emilia Romagna a chiedere un ulteriore passaggio con l’autonomia differenziata e adesso è il Pd a fare le barricate contro il disegno di legge e addirittura promuovere un’iniziativa referendaria con l’intenzione di boicottare un’iniziativa attesa da tempo per modernizzare il nostro Paese.

Ma a prescindere dagli schieramenti politici che ci hanno abituato a questi continui capitomboli dettati dalla faziosità di partito, l’aspetto più curioso del dibattito sull’autonomia differenziata è il catastrofismo con cui questa riforma viene raccontata nelle Regioni del Sud: un catastrofismo tipico del vittimismo meridionalista e basato sulla classica volontà di incutere paura nella popolazione per scatenarne la rabbia contro il legislatore.

Gli oppositori dell’autonomia differenziata, spesso e volentieri nostalgici dei Borbone e del Regno delle Due Sicilie a cui meno di un anno fa avevamo dedicato l’articolo “Il paradosso dei nostalgici dei Borbone: vorrebbero un Sud autonomo, ma sono contro l’autonomia“, paventano scenari catastrofici che si verificherebbero al Sud a seguito dell’eventuale approvazione dell’autonomia differenziata, denotando profonda ignoranza in materia in quanto la riforma dell’autonomia differenziata prevede proprio che siano le singole Regioni, eventualmente e soltanto qualora lo volessero (senza quindi alcun obbligo in tal senso!) a chiedere al governo Centrale maggiori autonomie.

In ogni caso, i catastrofismi di cui vanno blaterando e che ripetutamente leggiamo sui giornali e ascoltiamo in televisione sono testualmente:

“con l’autonomia differenziata i meridionali saranno costretti ad andare al nord persino per curarsi le malattie, i tumori, i problemi di salute“

le malattie, i tumori, i problemi di salute“ “con l’autonomia differenziata i meridionali saranno costretti ad andare al nord persino per lavoro : insegneranno nelle scuole del nord, faranno il personale ATA nelle scuole del nord, diventeranno portalettere a tempo determinato nelle città del nord, persino medici e infermieri meridionali lavoreranno negli ospedali del nord“

: insegneranno nelle scuole del nord, faranno il personale ATA nelle scuole del nord, diventeranno portalettere a tempo determinato nelle città del nord, persino medici e infermieri meridionali lavoreranno negli ospedali del nord“ “con l’autonomia differenziata, le più grandi aziende produttive dell’Italia saranno tutte al Nord , mentre al Sud non rimarranno che le briciole“

, mentre al Sud non rimarranno che le briciole“ “con l’autonomia differenziata, al Nord si guadagnerà più del doppio di quanto non si guadagna al Sud“

Appare persino offensivo per l’intelligenza di chi legge e ascolta precisare che in realtà, tutto questo non è ciò che potrebbe succedere dopo l’introduzione dell’autonomia differenziata bensì si tratta di ciò che è già accaduto senza l’autonomia differenziata. E’ quindi l’ennesima conferma che il Sud, più del Nord, ha bisogno di un cambiamento. Dovrebbe essere il Sud, più del Nord, a chiedere riforme che possano migliorare gli attuali assetti del Paese. Potrebbe essere il Sud, più del Nord, a beneficiare di un nuovo sistema di autonomie laddove i governatori Regionali e gli amministratori locali avranno la capacità di gestire il bene pubblico meglio di come non faccia il governo centrale, con un maggior legame e con più vicinanza rispetto alle problematiche e alle esigenze dei territori.

Come sempre, la narrazione della realtà è totalmente fuorviante rispetto alla realtà stessa. A maggior ragione in un momento storico in cui è in carica il governo che in poco più di un anno sta puntando sul Sud più di ogni anno, con l’epocale introduzione della Zes Unica e l’investimento senza precedenti nel Ponte sullo Stretto, nell’alta velocità ferroviaria e nelle nuove autostrade per infrastrutturare il meridione.

Ma non è una novità: il Sud s’è ormai così tanto abituato a farsi prendere in giro, che non vuole più farne a meno. Di continuare a farsi prendere in giro.

