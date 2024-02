Attacchi USA in Iraq e Siria. Biden: “è iniziata la nostra risposta, continueremo”

StrettoWeb

Gli Stati Uniti hanno lanciato questa sera un attacco aereo su dozzine di siti in Iraq e Siria, come rappresaglia per l’attacco di droni che ha ucciso tre soldati americani in Giordania lo scorso fine settimana. Gli attacchi iniziali da parte di aerei con e senza pilota hanno colpito i quartier generali di comando e controllo, i depositi di munizioni e altre strutture. Gli Stati Uniti avevano rafforzato le difese per proteggere le truppe nella base in Giordania.

Le forze militari statunitensi hanno colpito più di 85 obiettivi, con numerosi aerei tra cui bombardieri a lungo raggio volati dagli Stati Uniti. Gli attacchi aerei hanno impiegato più di 125 munizioni di precisione. Le strutture colpite includevano operazioni di comando e controllo, centri, centri di intelligence, razzi e missili, depositi di droni, strutture logistiche e della catena di approvvigionamento di munizioni di gruppi di milizie e dei loro sponsor dell’IRGC che hanno facilitato gli attacchi contro le forze statunitensi e della coalizione.

Gli attacchi sono arrivati poche ore dopo che il presidente Usa e i massimi leader della difesa si erano uniti alle famiglie in lutto per assistere all’arrivo nella base dell’Air Force a Dover, in Delaware delle salme dei tre militari della Riserva dell’Esercito uccisi in Giordania.

Un alto funzionario dell’amministrazione Usa ha detto alla CNN che gli Stati Uniti non colpiranno all’interno dell’Iran, concentrandosi solo su obiettivi al di fuori del Paese. Colpire all’interno dell’Iran sarebbe stata un’enorme escalation, e i funzionari ritengono improbabile che ciò possa accadere. I funzionari americani sapevano già da alcuni giorni che i primi attacchi sarebbero avvenuti stasera, ha aggiunto il funzionario. Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, viene aggiornato sugli attacchi in corso.

Le parole di Biden

“La nostra risposta è iniziata oggi. Continuerà nei tempi e nei luoghi di nostra scelta“. Lo afferma il presidente Joe Biden, riferendo che “questo pomeriggio, su mia indicazione, le forze militari statunitensi hanno colpito obiettivi in strutture in Iraq e Siria che i Guardiani della Ricoluzione dell’Iran e le milizie affiliate utilizzano per attaccare le forze statunitensi“. Gli Stati Uniti, afferma il presidente, “non cercano il conflitto in Medio Oriente o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma tutti coloro che potrebbero cercare di farci del male sappiano questo: se fai del male a un americano, risponderemo“. Biden ricorda anche che “domenica scorsa, tre soldati americani sono stati uccisi in Giordania da un drone lanciato da gruppi militanti sostenuti dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. Oggi ho assistito al dignitoso ritorno di questi coraggiosi americani alla base aeronautica di Dover e ho parlato con ciascuna delle loro famiglie“.

Anche se una più ampia risposta militare statunitense sembrava imminente, alcune fazioni appoggiate dall’Iran hanno continuato ad attaccare le forze statunitensi in Medio Oriente. In una dichiarazione rilasciata oggi, una delle milizie irachene più forti appoggiate dall’Iran, Harakat al-Nujaba, ha annunciato i suoi piani per continuare le operazioni militari contro le truppe statunitensi, nonostante altre fazioni alleate abbiano annullato i loro attacchi in seguito all’attacco dei droni di domenica in Giordania. Alcune milizie rappresentano da anni una minaccia per le basi statunitensi, ma i gruppi hanno intensificato i loro attacchi sulla scia della guerra di Israele con Hamas. Le varie milizie filo iraniane in tutta la regione hanno utilizzato il conflitto per giustificare i loro attacchi agli interessi israeliani o statunitensi, compresi gli attacchi con droni e missili a navi commerciali civili e a navi da guerra statunitensi. Oggi, l’esercito israeliano ha riferito che il sistema di difesa Arrow ha intercettato un missile che si è avvicinato al territorio israeliano dal Mar Rosso, sollevando il sospetto che sia stato lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. I ribelli non hanno rivendicato immediatamente la responsabilità.

Un funzionario statunitense ha affermato che oggi gli Usa hanno effettuato ulteriori attacchi di autodifesa nello Yemen contro obiettivi militari Houthi ritenuti una minaccia imminente. Al-Masirah, un canale di notizie satellitare gestito dagli Houthi, ha affermato che le forze britanniche e americane hanno condotto tre attacchi nella provincia settentrionale yemenita di Hajjah, una roccaforte degli Houthi.Mentre le precedenti risposte degli Stati Uniti in Iraq e Siria sono state più limitate, l’attacco alla Torre 22, come è noto l’avamposto Usa in Giordania, e la morte di tre militari statunitensi hanno oltrepassato il limite, ha detto il funzionario. In risposta, gli Stati Uniti stanno valutando una risposta molto più ampia, che comprenda anche l’uccisione delle milizie filo iraniane. Le opzioni statunitensi prese in considerazione includono obiettivi in Siria, Yemen e Iraq, da dove è stato lanciato il drone di fabbricazione iraniana che ha ucciso i tre militari statunitensi, ha detto il funzionario dell’Amministrazione Biden. Sempre oggi, il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni a una rete di aziende in Iran e Hong Kong, accusate di aiutare l’Iran a procurarsi tecnologia per produrre armi balistiche e droni. E gli Stati Uniti hanno colpito sei funzionari iraniani con sanzioni per aver presumibilmente commesso una serie di attività informatiche dannose contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in altre nazioni.

L’attacco alla Torre 22 ha provocato la prima morte in combattimento di militari statunitensi dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Le opzioni di risposta degli Stati Uniti venivano valutate mentre il presidente Joe Biden, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il capo degli Stati Maggiori Riuniti, generale CQ Brown, si recavano alla base dell’aeronautica militare di Dover, nel Delaware, per accogliere le salme dei tre militari uccisi in Giordania. Gli Stati Uniti hanno attribuito l’attacco in Giordania alla Resistenza Islamica in Iraq, una coalizione di milizie appoggiate dall’Iran. Nei giorni successivi all’attacco, gli Stati Uniti hanno rafforzato le difese attorno alla Torre 22, che ospita circa 350 soldati statunitensi e si trova vicino alla zona smilitarizzata al confine tra Giordania e Siria. Il confine iracheno è a soli 10 chilometri di distanza.

