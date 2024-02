Assemblea regionale di Sud chiama Nord in Lombardia

StrettoWeb

“Rieccoci in Lombardia, questa volta per l’assemblea regionale di Sud chiama Nord. Dopo le suppletive di Monza il gruppo è cresciuto ancor di più, oggi infatti siamo riusciti a coprire diverse province lombarde. Con la nostra presidente Laura Castelli continuiamo il tour in Italia in vista delle europee”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Sud chiama Nord ci sarà, non possiamo rimanere immobili davanti alla follia dei partiti tradizionali che stanno portando a sbattere il Paese, piegandosi ai diktat di Bruxelles. Noi ci battiamo per la libertà degli italiani, libertà che oggi chi governa sta togliendo a ogni singolo comparto del Paese. La protesta di agricoltori e allevatori è sacrosanta, noi siamo al loro fianco”, conclude De Luca.

