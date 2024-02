Anche l’artista reggino Alessandro Allegra a Sanremo: “musica e arte in sinergia, mi godo tutto questo”

StrettoWeb

C’è anche l’artista reggino Alessandro Allegra a Sanremo. Non una visita toccata e fuga, non qualche giorno per semplice curiosità. Il pittore si trova nella città ligure perché è Docente all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Per lui, primo Festival vissuto da dentro. Per StrettoWeb lo ha intercettato, e intervistato, Graziano Tomarchio.

“Mi trovo qui perché sono Docente all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. E, si sa, arte, musica, pittura, letteratura, vanno tutte insieme. Amo la musica. Chi mi conosce sa che faccio accompagnare le mie performance dalla musica. E’ una sinergia, dipingere con la musica e dipingere la musica. La musica, come la sinestesia, dipinge la sua nota, e qui ora è l’ombelico del mondo per la musica. Mi godo tutta l’atmosfera”, ha detto Allegra.

