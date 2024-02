Chi è Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo: dalla morte del padre ad “Amici”. Testo de “La noia”

StrettoWeb

Figlia di due cantanti, non poteva non essere una predestinata. Le attenzioni oggi, 11 febbraio 2024, sono tutte per lei: Angelina Mango. E’ la giovane cantante, al suo esordio all’Ariston, la vincitrice della 74ª edizione del Festival di Sanremo. Ha vinto ieri sera con “La noia”, battendo Geolier e Annalisa, rispettivamente secondo e terza. La sera prima aveva emozionato con “La rondine” di suo papà, succedendo al cantautore napoletano, criticato dalla platea del Teatro per il primo posto nella serata delle cover. Durante l’esibizione di ieri, Angelina è anche scivolata nel finale, nel momento in cui risaliva le scale, dopo essere scesa in platea. Visibilmente emozionata, si è scusata, commuovendosi invece dopo che Amadeus ha annunciato la sua vittoria.

Chi è Angelina Mango: biografia e carriera della cantante

Angelina Mango è riuscita a riportare una donna alla vittoria di Sanremo a dieci anni dall’ultima volta, quando vinse Arisa. Nata il 10 aprile 2001 a Maratea, in Basilicata, è figlia del cantautore Pino Mango (morto nel 2014) e della cantante Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. Angelina è cresciuta a Lagonegro, in provincia di Potenza, dove ha coltivato la sua passione per la musica, iniziando a cantare e suonare il pianoforte fin da giovane.

La svolta della sua carriera lo scorso anno, nel 2023, quando ha partecipato alla ventiduesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, classificandosi al secondo posto e vincendo nella categoria canto. Durante il suo percorso in “Amici”, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio della critica e il Premio delle radio.

La discografia di Angelina comprende diversi singoli, come “Formica”, “Walkman”, “Rituali”, “Mani vuote”, “Ci pensiamo domani”, “Che t’o dico a fa'”, “Fila indiana”, e “La noia”. Ha anche pubblicato degli EP, tra cui “Monolocale” nel 2020 e “Voglia di vivere” nel 2023. Inoltre, ha partecipato a collaborazioni, inclusa una con suo padre Mango nel brano “Get Back” dell’album “L’amore è invisibile”. Artista versatile, ha fatto cantare tutti gli italiani con due brani che hanno scalato le classifiche, “”Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa'”

Il testo della canzone “La noia” di Angelina Mango

La Noia – Angelina Mango: il testo

di Madame – A. Mango – D. Faini – Madame – A. Mango Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sugarmusic/ Mariolinga/LaTarma/Sabbia e Nuvole

Milano – Creazzo (VI) – Milano – Lagonegro (PZ)

“Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total”

